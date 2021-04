Perché i club di Premier League boicottano i social media?

Tutto sul boicottaggio dei social media di questo weekend: il calcio inglese combatte ogni forma di discriminazione online.

Questo fine settimana il calcio inglese rimarrà in silenzio sui social media. In segno di protesta, i club di Premier League hanno deciso di aderire all'iniziativa assieme a FA, EFL e Women's Super League.

In Inghilterra è stato deciso il boicottaggio di piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram, al fine di evidenziare gli episodi di discriminazione subiti online dai calciatori.

Ciò significa che partite come Manchester United-Liverpool e Newcastle United-Arsenal, in programma questo weekend, non saranno promosse sui social media.

Di seguito tutte le informazioni sul boicottaggio dei social media da parte del calcio inglese: di cosa si tratta, quando inizierà, quanto durerà e quali organizzazioni sono coinvolte.

Perché i club della Premier League boicottano i social media?

Il boicottaggio dei social media è stato organizzato dalle varie parti interessate del calcio inglese come forma di protesta contro il razzismo e altre forme di discriminazione online.

Attraverso un comunicato, la Premier League ha spiegato che il calcio inglese si è compattato in forma di solidarietà "per sottolineare che le piattaforme social devono fare di più per sradicare l'odio online, sottolineando l'importanza di educare le persone nella lotta contro la discriminazione".

Oltre a chiedere a Facebook, Twitter e Instagram di lavorare di più su questo problema, gli organizzatori del boicottaggio hanno esortato il governo del Regno Unito a garantire che il suo disegno di legge sulla sicurezza online stabilisca una legislazione che costringa le società di social media a una maggiore responsabilità per ciò che accade sulle loro piattaforme.

Prima del boicottaggio, l'AD della Premier League Richard Masters ha dichiarato:

"Qualsiasi forma di razzismo è inaccettabile e non si può permettere che le terribili discriminazioni che stiamo vedendo nei confronti dei giocatori sulle piattaforme dei social media proseguano. La Premier League e i nostri club sono a fianco del calcio nell'organizzazione di questo boicottaggio per evidenziare l'urgente necessità per le società di social media di fare di più per eliminare l'odio razziale. Non smetteremo mai di chiederlo alle società di social media e desideriamo vedere miglioramenti significativi nelle loro politiche e nei loro processi per contrastare le discriminazioni online sulle loro piattaforme".

PFA, LMA, PGMOL, Kick It Out, Women's Championship, Women in Football e FSA si aggiungeranno a FA, Premier League, EFL e Women's Super League nel boicottaggio.

Quando inizia il boicottaggio dei social media della Premier League?

I club di Premier League inizieranno il boicottaggio dei social media alle ore 16 italiane di venerdì 30 aprile 2021.

Quanto durerà il boicottaggio dei social media della Premier League?

Il boicottaggio dei social media durerà quattro giorni: inizierà venerdì 30 aprile e si concluderà alle 00:59 della notte tra lunedì 2 e martedì 3 maggio 2021.

Altri club e organizzazioni parteciperanno alla protesta?

Anche l'UEFA parteciperà alla protesta sui social media, sostenendo il boicottaggio di questo weekend.

"Ci sono state discriminazioni sia in campo che sui social media. Questo fatto è inaccettabile e deve essere fermato, con l'aiuto delle autorità pubbliche e legislative e delle grandi società di social media. Permettere alla cultura dell'odio di crescere impunemente è pericoloso, molto pericoloso, non solo per il calcio, ma per la società nel suo insieme", ha detto il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin.

Anche l'ECA ha sostenuto l'iniziativa del calcio inglese, affermando:

"Siamo a fianco della comunità calcistica inglese e sosteniamo il boicottaggio di questo weekend dei social media e la campagna per sradicare l'odio online".

Il PFA, l'Associazione dei Calciatori Professionisti, ha esortato i brand, gli sponsor e i giocatori a partecipare al boicottaggio, affermando:

"Come giocatori, la vostra voce e la vostra influenza collettiva hanno il potere di convincere le multinazionali a una presa di coscienza e inviano un messaggio potente a un pubblico globale. Il comportamento discriminatorio è inaccettabile".

Il PFA ha invitato i principali brand e sponsor, che lavorano con i giocatori, a chiudere e ritirare i propri finanziamenti sulle piattaforme durante il boicottaggio.

"Sappiamo dagli account dei nostri membri che l'odio online causa traumi. L'impatto della discriminazione può estendersi anche ai membri della famiglia e ai tifosi. Vogliamo un livello di azione più significativo da parte delle società e delle piattaforme di social media, che devono assumersi maggiori responsabilità per combattere il razzismo e la discriminazione sui propri canali. Il mondo del calcio chiede l'uso di filtri, blocchi e rimozione rapida di post offensivi, un miglioramento dei processi di verifica e un maggiore controllo su una nuova registrazione".

A ciò si è aggiunta la solidarietà di società come EA Sports, i cui account FIFA non saranno aggiornati nel weekend, così come quelli di Football Manager.

Cosa farà Goal?

Goal non pubblicherà nulla sul calcio inglese sui propri canali Facebook, Twitter o Instagram per tutta la durata del boicottaggio, ovvero da venerdì pomeriggio a lunedì sera.

Utilizzeremo invece le nostre piattaforme per evidenziare i problemi di razzismo, discriminazione e abusi online, promuovendo al contempo una serie di iniziative contro la discriminazione.