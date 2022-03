Perchè Elmas non gioca Italia-Macedonia del Nord?

La Macedonia del Nord affronta una delle due sfide più importanti della sua storia. Contro l'Italia, nella semifinale playoff, spera di poter passare il turno così da giocarsi la qualificazione ai Mondiali qatarioti contro Portogallo o Turchia. Lo farà senza il suo giocatore più importante: Elif Elmas.

Al pari di Pandev, che da mesi non fa parte della Nazionale macedone, mister Milevski deve fare i conti anche con l'assenza di Elmas. Al suo posto ci saranno Bardhi, Trajkovski e compagnia a tentare l'impresa in quel di Palermo, ma l'assenza del giocatore di casa Napoli potrebbe farsi sentire.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD SENZA ELMAS: IL MOTIVO

Nessun infortunio o scelta tecnica: Elmas salta la gara contro la Nazionale azzurra e il compagno di squadra Insigne causa squalifica. Il classe 1999 ha infatti rimediato un cartellino giallo nell'ultima sfida della fase a gironi contro l'Islanda. Ammonizione fatale e niente semifinale contro l'Italia.

Elmas era tra l'altro stato decisivo contro l'Islanda, segnando due delle tre goal per il 3-1 finale. Non si è risparmiato, rimediando però un giallo che per somma di ammonizioni hanno portato ad una squalifica per la prima data utile, ovvero la semifinale playoff.

ELMAS IN FINALE?

Se la Macedonia del Nord dovesse eliminare l'Italia, Elmas potrà giocare la partita che deciderà il destino della propria rappresentativa contro Turchia o Portogallo. La squalifica prevede infatti che il 22enne salti solo un match, quello contro la Nazionale azzurra. Per questo motivo è stato convocato, seppur in tribuna al Barbera di Palermo.