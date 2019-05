Perchè Donnarumma, Zaniolo, Chiesa e Kean non sono convocati dall'Italia Under 21?

Tra i 26 pre-convocati per l'Europeo Under 21 non ci sono i giocatori più importanti: per ora verranno convocati nella Nazionale maggiore.

Gigi Di Biagio, tecnico dell'Under 21 azzurra, ha diramato la lista dei 26 convocati per il pre-ritiro in vista dell'Europeo di categoria che si svolgerà a giugno in e San Marino. Presenti tra gli altri Cutrone, Meret ed Audero, ma non figurano i giovani campioni oramai stabilmente della Nazionale maggiore, ma ancora in età per partecipare al torneo.

Nessuna bocciatura da parte di Di Biagio, ma solamente necessità in attesa della lista definitiva che verrà presentata nelle prossime settimane e che dovrebbe includere anche i campioncini convocati regolarmente da Roberto Mancini nell'Italia in questi ultimi mesi.

Di Biagio non ha per ora convocato tra gli altri Zaniolo, Donnarumma, Chiesa, Pellegrini, Mancini, Barella e Kean perchè questi verranno inseriti dall'Italia maggiore nella lista dei selezionati per affrontare le prossime gare di qualificazione all'Europeo 2020 contro e Grecia.

L'Europeo Under 21 del 2019 inizierà il 16 giugno per l'Italia, che dovrà vedersela con la : gli attuali assenti dalla lista dei convocati avranno dunque tutto il tempo di trasferirsi da , dove si giocherà Italia-Bosnia l'11 dello stesso mese, a qualche giorno dopo.

La lista ufficiale dei 23 convocati per l'Europeo Under 21 verrà annunciata il 6 giugno, due giorni prima della gara della Nazionale maggiore contro la Grecia. Appare improbabile che i sette big, nati dopo il primo gennaio 1996 e dunque in età per affrontare il torneo, saranno lasciati a casa.

Del resto l'Italia va a caccia dell'Europeo Under 21 da tantissimo tempo e la nuova generazione sbocciata anche in è un'occasione troppo ghiotta per la federazione. La Nazionale giovanile ha vinto il torneo nel 2004 e perso la finale nel 2013, senza mai stupire nelle altre edizioni.