Perchè De Silvestri non è in lista fantacalcio?

L'esterno è tra i giocatori più ricercati al fantacalcio, ma non è ancora possibile acquistarlo.

Listati in difesa nonostante giochino a centrocampo? Terzini capaci di giocare anche come esterni alti? Una manna per gli allenatori del fantacalcio, che cercano di portare nella loro squadra diversi elementi che corrispondono a tali caratteristiche. Come Lorenzo De Silvestri.

Stavolta però, De Silvestri non può ancora essere acquistato al fantacalcio. Nel preparare il proprio piano per l'asta del gioco più in voga in da anni, i fanta-allenatori che si sono affidati ai famosi siti e app sul web, non hanno potuto inserire l'ex .

DE SILVESTRI AL FANTACALCIO

Dopo aver lasciato il Torino, De Silvestri è approdato al . In teoria, vista le uscite amichevoli con i rossoblù. In pratica però l'ufficialità del suo passaggio alla corte di Mihajlovic non è ancora arrivata e per tale motivo l'esterno non è stato ancora inserito nella lista fantacalcio.

QUANDO SARÀ DISPONIBILE DE SILVESTRI AL FANTACALCIO?

Difficile dirlo. Sicuramente chi ha già fatto l'asta o la farà prima della fine del calciomercato estivo/autunnale 2021 potrebbe non poter contare su di lui, costretto ad acquistarlo alla prima riparazione della propria lega. Per chi invece aspetterà il termine naturale delle trattative in , allora nessun problema: l'ufficialità di De Silvestri al Bologna arriverà entro il 5 ottobre.