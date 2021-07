Perché i calciatori vengono ammoniti se si tolgono la maglia per esultare?

Giallo per maglia sopra la testa, giallo per casacca al vento dopo un goal fondamentale: gli albori e i perchè della regola.

Le regole, giuste o sbagliate che siano, vanno rispettate. Senza se e senza ma. Le regole, se vengono giudicate sbagliate da un singolo o da un gruppo, possono essere contestate. Anche nel mondo del calcio ci sono leggi accettate volentieri e senza polemiche ed altre che continuano a far parlare di sè nel corso degli anni.

Nelle trasmissioni televisive e web, sui giornali cartacei e gli articoli in internet, nei social media, per strada, c'è nello specifico una regola che divide da anni, con una percentuale maggiore di popolo deciso a chiedere la sua rimozione. Che difficilmente, però, avverrò nel breve o lungo periodo. Togliersi la maglia dopo un goal porta all'ammonizione.

PERCHÉ TOGLIERSI LA MAGLIA PORTA AD UN CARTELLINO?

Le esultanze sempre più particolari e sfrenate hanno portato negli anni ad un dibattito specifico riguardo l'eventuale punizione da adottare nei confronti di un giocatore. Maglie e pantaloni all'aria, corse in tribuna per festeggiare con fans, amici e tifosi, minuti e minuti persi. Gioia da una parte, esagerazione dall'altra, soggettività ed oggettività.

Dal 2004 è in vigore in Italia la regola ferrea dell'ammonizione per chi si toglie la maglia. Il dibattito divenne caldissimo la dalla famosa esultanza di Cassano contro la Juventus: goal, maglia via e calcio rabbioso a spezzare la bandierina. Pierluigi Collina decise di ammonire il giocatore per eccesso di festa.

Allora l'ammonizione fu giudicata giusta per l'essere uscito esageratamente dagli schemi, ma non era così ovvia. Da allora però si cercò di porre un veto: chi mostrava scritte sotto la maglia, foto o simili, doveva essere destinatario di cartellino giallo. Anche chi solleva semplicemente la casacca sopra la propria testa (in stile Ravanelli), senza toglierla del tutto, verrà ammonito: questa aggiunta, però, arriverà solamente nel 2008.

Nell'International Board FIFA del 28 febbraio 2004, tre settimane dopo quella sfida tra Roma e Juventus, gli organismi calcistici più importanti sono ormai tutti d'accordo. FIGC, UEFA e federazione internazionale non hanno dubbi: il 1 luglio 2004 entra in vigore la regola.

"Svestirsi della maglia sarà da ammonizione anche perché nel tifoso avversario potrebbe creare situazioni difficili".

Viene deciso di adottare tale regola, in soldoni, per evitare rabbia eccessiva nel tifoso avversario e nei giocatori dell'altra squadra, per evitare polemiche, perdite di tempo ed episodi spiacevoli in campo. La controparte dell'esultanza goliardica, sia spontanea che preparata da giorni o mesi.

IL REGOLAMENTO

"Festeggiamenti di una rete

I calciatori possono festeggiare la segnatura di una rete, ma tale festeggiamento non deve essere eccessivo; i festeggiamenti con coreografie non devono essere incoraggiati e non devono causare eccessiva perdita di tempo. Uscire dal terreno di gioco per festeggiare una rete non è di per sé un’infrazione passibile di ammonizione, ma i calciatori devono ritornare sul terreno di gioco il più rapidamente possibile.

Un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata, se:

• si avvicina agli spettatori in un modo che causa problemi di sicurezza e/o per l’incolumità e/o si arrampica sulla recinzione

• fa gesti o agisce in un modo provocatorio o derisorio

• si copre la testa o il volto con una maschera o altro oggetto similare