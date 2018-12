Perchè Bologna-Milan si gioca martedì e cosa succede al fantacalcio

Il 16esimo turno di Serie A si chiuderà eccezionalmente di martedì: la Lega aveva già diramato la scelta diverse settimane fa.

Stavolta niente gare di venerdì per il turno di Serie A. Invece di anticiparlo causa coppe, la 16esima giornata di Serie A si concluderà in maniera posticipata con Bologna-Milan. Addirittura di martedì. Per fare il punto completo sulla situazione del campionato servirà attendere ulteriori 24 ore rispetto al canonico e non sempre utilizzato match del lunedì sera.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

PERCHÉ BOLOGNA-MILAN SI GIOCA DI MARTEDÌ

Nessun evento particolare in quel di Bologna: nè altri eventi sportivi, né fiere né festività cittadine. La Lega aveva già previsto sin dall'inizio di programmare il match tra i rossoblù ed il Milan di martedì, anche in virtù dell'impegno europeo del Milan.



Niente anticipo del venerdì, infatti, ma due posticipi stavolta: Atalanta-Lazio lunedì sera e, appunto, Bologna-Milan martedì.

BOLOGNA-MILAN, COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO?

Fantagazzetta, come già accade per la gare rinviate ad oltre 48 ore dall'originale programma, darà la possibilità ai fanta-allenatori di scegliere se optare per il 6 politico per i giocatori di Bologna e Milan oppure aspettare la partita del Dall'Ara per calcolare la 16esima giornata di campionato.

Se invece non vedete l'ora di calcolare la vostra giornata di fantacalcio senza dover aspettare un giorno in più dopo Atalanta-Lazio, posticipo del lunedì, potrete assegnare il 6 a Higuain, Cutrone, Santander e compagnia. Probabilmente un vero peccato dovuto alla fretta. Ma ad ognuno la propria scelta, in base alle regole interne alla propria lega.