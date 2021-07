Perché Belotti è soprannominato 'Gallo' ed esulta in quel modo?

Spesso Il Gallo è usato al posto dello stesso nome, Andrea: unione imprescindibile tra il soprannome e il cognome, Belotti.

Ci sono soprannomi talmente iconici che a volte sostituiscono il nome stesso della persona, fondendosi il cognome. Addirittura, spesso, portando le persone ad usare solo quello, facendo comunque capire di chi sia l'individuo in questione. Prendiamo Belotti.

Il Gallo Belotti, più che Andrea Belotti, nella cronaca sportiva, nelle chiacchere da bar, nei titoli e nelle discussioni. E' più di un soprannome per il Campione d'Europa, un giocatore amatissimo non solo dai fans del Torino, ma da quelli di tutta Italia.

PERCHÉ BELOTTI IMITA UN GALLO?

L'esultanza del Gallo risale all'infanzia di Belotti. Un unione di fattori hanno portato il giocatore lombardo a creare tale esutanze, tra le più riconoscibili nella Serie A del nuovo millennio. La zia, l'amico, il cognome dello stesso, i modi di fare quando era un bambino.

E' stato lo stesso Belotti, in passato, a svelare le motivazioni:

"Perché da piccolo inseguivo i galli nel pollaio di mia zia. E perché il mio amico Juri Gallo mi ha detto di fare questa esultanza per scherzo: ho subito segnato e non ho più smesso di farla".

L'ESULTANZA DEL GALLO

Belotti ha iniziato ad esultare imitando un gallo proprio dopo aver fatto una promessa all'amico Juri, che di cognome fa proprio.. Gallo. Vederlo festeggiare senza alzare la cresta appare impossibile nel 2021, ma ai primi tempi dell'Albinoleffe le sue celebrazioni non lo prevedevano.

A metà dell'annata di Serie C 2012/2013, però, Belotti comincia ad esultare con una primordiale esultanza del gallo. Che sarà via via sistemata, fino ad arrivare a quella che tutti i tifosi conoscono.