Perché Bale gioca con il numero 50 dopo il suo ritorno al Real Madrid?

Il gallese debutta nel precampionato con questo strano numero sulle spalle, che, tuttavia, non potrà indossare in campionato.

L'ufficializzazione della formazione del Real Madrid per l'amichevole contro il Milan ha generato diversi commenti. Uno dei più frequenti è quello relativo alla presenza fra i titolari di Gareth Bale (32 anni), non solo perché parte nell'undici iniziale, ma anche perché giocherà con il numero 50, una stranezza che non durerà a lungo.

Perché Bale indossa la maglia numero 50?

Bale, come il resto dei giocatori che sono tornati al Real Madrid quest'estate, non ha ancora un numero di maglia ufficiale. Nella sua prima esperienza al Santiago Bernabeu indossava la divisa numero 11, mentre lo scorso anno, nel quale ha giocato al Tottenham in prestito, aveva la 9. Quest'anno parte con il numero 50, già indossato da Hazard nel suo primo precampionato in Spagna.

Tuttavia, non avrà a lungo questo numero, perché LaLiga non permette numeri di maglia che eccedano il 25. Ogni squadra può registrare una rosa di al massimo 25 giocatori. Soltanto per i giocatori che militano nella Cantera è ammessa una deroga a questa regola.