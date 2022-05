Perchè al Milan basta il pareggio per vincere lo Scudetto?

Inter o Milan vinceranno lo Scudetto 2021/2022 il 22 maggio. E' ora del verdetto più importante, che arriva all'ultima giornata e non, come di consueto, settimane prima. Occhi puntati su San Siro, per l'incontro tra nerazzurri e Sampdoria, e soprattutto su Reggio Emilia, per la trasferta rossonera in casa del Sassuolo.

Per vincere lo Scudetto l'Inter non può solo vincere, deve anche sperare nella sconfitta del Milan, così da superarlo all'ultima curva. Il Milan invece ha due risultati su tre per diventare Campione: basta anche il pari contro il Sassuolo per il 19esimo titolo di Serie A.

PARI SASSUOLO-MILAN: SCUDETTO ROSSONERO

Il Milan ha due punti di vantaggio sull'Inter e con un pareggio sarebbe sicuro di vincere lo Scudetto. Anche in caso di successo nerazzurro e dunque di arrivo a pari punti. Il motivo? Se le due squadre chiudono il campionato con lo stesso punteggio sono i rossoneri a vincere il titolo.

Così, infatti, prevede il regolamento: in caso di arrivo a pari punti non si gioca una gara di spareggio, ma bensì lo Scudetto viene assegnato alla squadra con i maggior numero di punti ottenuti nei due scontri diretti di campionato. Il Milan ha vinto una gara e pareggiato l'altra: 4 punti, 1 per l'Inter.

IL MILAN PERDE: VINCE LO SCUDETTO?

Dipende. In caso di k.o a Sassuolo, il Milan conquisterebbe il titolo anche con una sconfitta, ma solo se l'Inter dovesse pareggiare o perdere in casa contro la Sampdoria. Se i neroverdi battono i rossoneri e la squadra di Inzaghi vince, lo Scudetto 2021/2022 è dell'Inter.

L'INTER NON BATTE LA SAMPDORIA: CHI VINCE?

Il Milan. L'Inter ha bisogno di vincere per sperare nello Scudetto, altrimenti, in caso di pari o sconfitta, il titolo andrà automaticamente ai rossoneri, anche davanti ad un k.o contro il Sassuolo.