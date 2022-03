Perchè lo stadio del Liverpool si chiama Anfield?

E' uno degli stadi più importanti della Gran Bretagna e del mondo intero. Anfield fa rima con Liverpool e il Liverpool da più di un secolo. Se squadre come Arsenal e Manchester City giocano in stadi moderni e creati di recente, l'impianto dei Reds è uno dei più antichi della Premier League.

Non solo, visto che Anfield è anche l'unico stadio in cui il Liverpool abbia mai giocato. Nessun piccolo impianto o trasloco improvviso prima di recarsi nell'attuale impianto che ha ospitato alcuni degli eventi calcistici più importanti nella storia del calcio britannico.

ANFIELD, I MOTIVI DEL NOME

Come spesso accade, anche l'impianto del Liverpool prende il proprio nome dalla zona in cui è stato costruito, ovvero Anfield. Trattasi di un sobborgo della città britannica, noto per l'impianto che ospita le gare dei Reds da quando è stato inaugurato a fine '800.

Perchè il quartiere si chiama Anfield? Si tratta di una combinazione di parole antiche che significano 'campo su un pendio', derivante da Annefield, paese irlandese nella contea di Wexford: il sobborgo di Liverpool è stato infatti meta dell'afflusso da parte dei cittadini dell'isola qualche decennio prima della costruzione dell'impianto divenuto casa dei Reds.

DA QUANDO ESISTE ANFIELD?

Lo stadio del Liverpool è stato costruito nel 1884 e ha subito accolto le partite dell'Everton, rivali storici, cittadini, dei Reds. Quest'ultimi sono divenuti padroni di casa solamente nel 1892, dopo uno sfratto che ha portato i blu a Goodison Park.

La prima gara del neonato club nel suo primo e unico impianto? L'amichevole contro il Rotherham Town vinta per 7-1 davanti a 200 spettatori. Il 9 settembre del 1983 ci fu la prima sfida del Liverpool nel campionato inglese: 4-0 contro il Lincoln.

Nel corso del tempo Anfield ha ospitato quattro finali, due di Europa League e due di Supercoppa europea, nonchè quattro incontri degli Europei 1996 ospitati dall'Inghilterra e vinti dalla Germania ai danni della Repubblica Ceca.

CAPIENZA E SETTORI DI ANFIELD

Lo stadio del Liverpool può contenere poco meno di 55.000 spettatori, di fatto 54.074. Anfield è composto da quattro settori: la Kop, la Main Stand, l'Anfield Road Stand e la Kenny Dalglish Stand.

La curva più famosa è la Kop, da 12.500 persone. Non è la più grande, considerando che la Mian Stand può contenere 20.600 spettatori. L'Anfield Road ha un settore per i tifosi ospiti, per un totale di 9000 posti a sedere. Infine la Kenny Dalglish: poco meno di 12.000 posti.

NEW ANFIELD E RIQUALIFICAZIONE

Nel 2012 il Liverpool avrebbe dovuto traferirsi in un nuovo impianto, allo Stanley Park Stadium. Stadio da 61.000 posti, aveva ottenuto l'ok nel 2003: alla fine il progetto venne abbandonato per mancanza di fondi proprio nel 2012, quattro anni dopo l'inizio dei lavori.

Nel giugno 2008 era iniziata la costruzione di New Anfield, ma dopo pochi mesi era già chiaro che in quattro anni non sarebbe stato concludere finire il progetto, causa ritardi in virtù della crisi mondiale appena verificatasi. Nel 2012 l'addio, con conseguente riqualificazione di Anfield: nel 2015/2016 è stata aggiornata la Main Stand, mentre dal 2021 si lavora sulla Anfield Road End. La chiusura dei lavori? Nel 2023.