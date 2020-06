Pepe ricorda Elia alla Juventus: "Durò come un gattino sull'Aurelia"

Simone Pepe parla dell'ex compagno Elia ai tempo della Juventus: "Aveva fatto la finale Mondiale, ad Amburgo era strepitoso. In bianconero invece...".

Nella prima di Conte è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista, oggi Simone Pepe si guarda indietro e ricorda l'impatto di alcuni ex compagni al loro arrivo in maglia bianconera, quando Madama gettava le basi per la ricostruzione dopo la risalita dalla Serie B.

Intervenuto a 'Cronache di spogliatoio', l'ex esterno bianconero ha parlato con ironia del flop di Elia nella breve avventura alla Juventus.

"Elia aveva fatto la finale Mondiale. Ad Amburgo fece benissimo, era strepitoso, alla Juventus invece è durato come un gattino sull’Aurelia!".

