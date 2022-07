Pepe Reina saluta ufficialmente la Lazio: "Un piacere entrare nella storia biancoceleste"

Il portiere campione del mondo con la Spagna nel 2010 lascia la capitale dopo due anni: ritornerà in Liga, al Villarrreal.

Si conclude dopo due anni l'esperienza di Pepe Reina alla Lazio: il portiere spagnolo nelle scorse ore ha salutato ufficialmente il club biancoceleste.

Il campione del mondo con la Spagna, nel 2010, ha affidato ai social un messaggio rivolto al mondo laziale e ai tifosi.

"È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! 𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘!!".

È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia 🙌🏼



Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! 𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘!! 💙🦅 #CMonEagles



Pepote. pic.twitter.com/m817icDtBW — Pepe Reina (@PReina25) July 6, 2022

Per Pepe Reina al termine della scorsa stagione con il raggiungimento della qualificazione in Europa è scattato il rinnovo del contratto automatico con la Lazio, ma il calciatore ha optato per la risoluzione.

Ritornerà in Spagna, al Villarreal, maglia già indossata tra il 2002 e il 2005, prima del suo trasferimento in Inghilterra, al Liverpool