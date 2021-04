Finalmente Pépé: trascinatore dell'Arsenal in Europa League

Pagato 80 milioni nel 2019, deludente nella passata stagione, l'ex Lille è risultato decisivo nel doppio scontro contro lo Slavia Praga.

Quando si parla di Premier League e di big del torneo inglese, è facile, se non scontato, trovare giocatori strappati alle concorrenti europee con prezzi iper-gonfiati, impossibili da replicare. Lista infinita e flop grandiosi nel corso dell'ultimo decennio. Sembrava essere nella top ten in tal contesto anche Nicolas Pépé. Sembrava, appunto.

L'ex Lille, infatti, ha finalmente dimostrato di poter essere un giocatore top per l'Arsenal squadra che nel 2019 l'ha strappato al torneo francese per 80 milioni di euro. Uno dei giocatori, in soldoni, più costosi di sempre, non solo in Premier League. L'acquisto più caro dei Gunners (dopo di lui i compagni di squadra Aubameyang, Lacazette e Partey), a lungo trattato dal Napoli nel giugno di due anni fa.

Appena otto reti in 42 partite nella prima stagione a Londra, quella devastata dal coronavirus per intenderci. Nella seconda una media reti molto simile, ma con i quarti di finale a renderlo dopo tanta speranza, sua e dei fans, idolo dei tifosi Gunners.

In goal nell'andata contro lo Slavia Praga terminata 1-1, Pépé aveva tenuto a galla l'Arsenal in vista di un ritorno in cui è stato grande protagonista. Prima il classe 1995 ha battuto Kolar dalla sinistra dopo essersi portato dietro diversi difensori del team ceco, dunque si è procurato il rigore messo a segno da Lacazette, prima del tris con cui i londinesi hanno blindato il passaggio alle semifinali.

Pépé era rimasto nell'ombra nonostante i tre goal messi a segno nella fase a gironi, visto e considerando i larghi risultati ottenuti dall'Arsenal: le reti contro Dundak e Molde in tre match consecutivi, insieme ai tre assist, erano praticamente rimasti inosservati, fino alle gare di Londra e Praga.

Guardando indietro, grazie al magico aprile europeo, Pépé passa alla cassa, con cinque goal e tre assist nell'Europa League 2002/2021: probabilmente non dati da 80 milioni di euro, ma comunque abbastanza importanti, in un mondo in cui gli affari di calciomercato e i relativi costi sono ormai gonfiati all'inverosimile.

Sotto contratto con l'Arsenal fino al 2014, Pépé è ben lontano dai 23 goal stagionali con la maglia del Lille nell'ultimo anno in territorio transalpino, ma ha davanti a sè l'opportunità di ottenere con precisione e cinismo soddisfazioni in più. Davanti a sè avrà ora il Villarreal e la possibilità di una qualificazione alla finale.

Senza Aubameyang, fermato dalla malaria, Pépé ha brillato da titolare, dimostrando ad Arteta di poter partire dal 1' anche dopo il rientro del giocatore gabonese. Difficile toglierlo, almeno in Europa, dopo quanto fatto dallo Slavia Praga: con fiducia, sta finalmente ottenendo quello che per molti era impossibile da ottenere. Pregni di quella cifra da 80 milioni di euro difficile da dimenticare.