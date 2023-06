Pep Guardiola corona il suo sogno: arrivano i complimenti di Julia Roberts

La settimana perfetta...esiste. Per informazioni chiedere a Pep Guardiola che in pochi giorni ha sollevato al cielo la Champions League e coronato il sogno di una vita.

View this post on Instagram

Qualche mese fa, infatti, il tecnico del Manchester City aveva confessato di avere soprattutto un grande rammarico.

Julia Roberts è venuta in Inghilterra qualche anno fa nel periodo in cui il Manchester United non andava bene, stavamo meglio noi, lei però è andata al Manchester United, non è venuta a trovarci.