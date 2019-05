Pellissier ringrazia San Siro: "Una delle emozioni più grandi che abbia mai avuto"

Una serata impossibile da dimenticare, quella che Sergio Pellissier ha appena vissuto a San Siro nonostante la sconfitta per 2-0. Entrato all'80' di -, il capitano gialloblù è stato infatti accolto in campo da una vera e propria ovazione da parte di tutto lo stadio.

Un tributo commovente da parte dei tifosi presenti alla 'Scala del calcio', per un giocatore che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo, chiudendo così una carriera che dal lontano 2002 lo lega ai colori del Chievo. Un momento che Pellissier ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-gara.

"Davvero emozionante, non me lo aspettavo. Sono le cose belle di questo sport. Me lo ricorderò per sempre. Un onore enorme. Bisogna sapere dire basta nel momento giusto. È giusto così. Non so cosa significhi questo applauso. Forse hanno capito che ho dato tutto nel calcio. Mi sono strameritato il Chievo, il mio paesino diciamo. Uscire a San Siro tra gli applausi contro una squadra importante come l'Inter... è una delle emozioni più grandi che abbia mai avuto".