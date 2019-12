Pellegrini super, Fonseca lo esalta: "Un giocatore molto intelligente"

Paulo Fonseca, dopo la vittoria contro la Fiorentina, si sofferma su Lorenzo Pellegrini: “Ha grandi qualità, della sua clausola non parlo”.

E’ un 2019 che si chiude in bellezza quello della . La compagine giallorossa domina a Firenze contro la e, imponendosi per 4-1 all’Artemio Franchi, mette in cascina quei punti che le consentono di rafforzare il suo quarto posto in classifica e di vivere un Natale più sereno possibile.

Tra i migliori in campo della sfida certamente Lorenzo Pellegrini. Il gioiello della Roma non solo ha giocato una partita maiuscola e segnato il goal che è valso il momentaneo 3-1, ma è stato straordinario protagonista nell’azione che ha portato all’iniziale 1-0 e più in generale ha dominato a centrocampo con i suoi strappi e le sue giocate.

Lo stesso Pellegrini, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Sul goal di Dzeko volevo tirare di sinistro, poi ho visto che tutti mi chiudevano ed ho deciso di rientrare e servire Zaniolo. E’ stato bravo anche lui ad inserirsi, è una cosa sulla quale lavoriamo tanto. Sono contento per il goal, lo cercavo da molto tempo. E’ una cosa che mi serviva. Adesso possiamo migliorare ancora, ma questa è una squadra che può fare molto bene. Stasera abbiamo fatto tutto ciò che ci viene richiesto, chiudiamo l’anno senza rimpianti”.

Pellegrini si sta confermando anche in questa stagione uno degli uomini in più della Roma e, sebbene abbia sempre confermato di voler continuare a vestire per molto tempo ancora la maglia giallorossa e sebbene in molti vedano in lui una sorta di nuovo ‘Capitan Futuro’, all’interno del suo contratto è inserita una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che lo rende estremamente appetibile per molti dei migliori club europei.

Paulo Fonseca, parlando ai microfoni di Sky dopo il trionfo del Franchi, ha esaltato proprio Pellegrini.