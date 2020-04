Pellegrini sulla 'fuga' all'estero dei giocatori: "Alla Roma rimasti tutti a casa per rispetto"

Lorenzo Pellegrini a 'Il Tempo' parla anche della ripresa del campionato: "Ritengo che noi giocatori dobbiamo essere disposti a ricominciare".

Lorenzo Pellegrini si trova a casa come quasi tutti in , sicuramente come tutti i calciatori, che attendono di avere notizie sulla ripresa o meno del campionato. Il centrocampista della è stato intervistato da 'Il Tempo', proprio in questo momento di quarantena.

Sulla ripresa del campionato, Pellegrini ha un'idea molto chiara: ripartire è quasi un dovere.

"È stato giusto fermare, allo stesso tempo ritengo che noi giocatori dobbiamo essere disposti a ricominciare quando le cose saranno rimesse in sicurezza, in modo da non rischiare né noi, né te nostre famiglie e nessun altro. Dobbiamo dare la nostra autorizzazione a far ripartire il campionato: è questa l'intenzione che ho avuto modo di capire dai nostri compagni e dagli altri colleghi. Abbiamo voglia di giocare e credo che se tornassero le partite potremmo tenere un po' di compagnia alle persone che devono rimanere a casa in questo momento così difficile. Sarebbe una piccola buona notizia da dare alle famiglie è a tutti gli appassionati di calcio".

Acuni giocatori di altre squadre sono tornati in patria in questo momento di quarantena, ma Pellegrini non condivide questa scelta.

"Sono rimasto piuttosto stupito di quello che è successo in altre squadre. Per quanto riguarda noi, ne abbiamo parlato con i compagni tramite una video-chiamata di gruppo e tutti si sono messi a disposizione per fare quello che la società ci ha chiesto, cioè di rimanere a casa senza fare grossi spostamenti. Sono contento perché lo trovo rispettoso non solo nei confronti del club, ma pure di tutti gli italiani rinchiusi dentro le loro abitazioni".

