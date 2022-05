Pellegrini miglior giocatore della Conference 21/22: nella top 11 cinque del Feyenoord

Roma Campione della Conference, ma nella top 11 ci sono più giocatori del Feyenoord. Sinisterra miglior giovane, di Payet il miglior goal.

Coppa sollevata a cielo di Tirana prima e di Roma poi, da capitano. Lorenzo Pellegrini, romano doc, è uno dei volti più importanti nella conquista della Conference League giallorossa. Dopo il successo e la soddisfazione, un ulteriore riconoscimento: il titolo di miglior giocatore del torneo appena concluso.

L'UEFA ha infatti eletto Pellegrini come miglior giocatore della Conference League 2021/2022. Il 25enne fa parte, inoltre, della top 11 della competizione insieme ai compagni Rui Patricio, Smalling ed Abraham. Insieme a loro presenti anche i secondi classifica Geertruida, Trauner, Dessers, Malacia e Sinisterra, quest'ultimo miglior giovane del torneo.

Il Feyenoord, secondo, ha dunque ben cinque giocatori nella top 11 della Conference, mentre i campioni della Roma uno in meno. A completare la formazione anche Payet del Marsiglia e Dewsbury-Hall del Leicester, entrambi arrivati fino alla semifinale del torneo.

Payet ha conquistato anche il premio per il miglior goal della Conference appena conclusa. Pellegrini è stato votato dall'UEFA come giocatore top del torneo dopo quattro goal e due assist messi a segno nelle dieci gare in cui è sceso in campo nella trionfale prima annata europea nella storia della Roma.

Una top 11, quella disegnata dall'UEFA, che ha visto presente un solo difensore della Roma, Smalling: del resto il 6-1 contro il Bodo/Glimt e diverse gare al limite non hanno sorriso ai giallorossi, mentre il Feyenoord, con tre difensori su quattro, è rimasta imbattuta fino alla sfida più importante, la finale.

Out tra centrocampo ed attacco Zaniolo: la UEFA ha preferito puntare sui due cannonieri del torneo Dessers, primatista, ed Abraham, vince, nonchè su Payet, così da non creare una top 11 composta da due sole squadre. Dominatrici in ogni caso, con nove interpreti su undici.

LA TOP 11 DELLA CONFERENCE LEAGUE 2021/2022

Portiere

Rui Patrício (Roma)

Difensori

Lutsharel Geertruida (Feyenoord)

Chris Smalling (Roma)

Gernot Trauner (Feyenoord)

Tyrell Malacia (Feyenoord)

Centrocampisti

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Dimitri Payet (Marseille)

Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester)

Luis Sinisterra (Feyenoord)

Attaccanti