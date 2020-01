Pellegrini e l'amore per la Roma: "Rimarrei per sempre, ma deve volerlo la società"

Per sempre alla . Il sogno di ogni bambino che si approccia al mondo del calcio e tifa il giallorosso lo ha realizzato Lorenzo Pellegrini, arrivato anche ad essere un giocatore fondamentale per la sua squadra.

Alla 'Gazzetta dello Sport' il numero 7 della squadra di Fonseca ha parlato del suo presente e del suo futuro, che vede tinte giallorosse. Affermando però che anche la società deve essere d'accordo.

"In questo momento vorrei stare qui sempre ma certamente questa deve essere anche l’intenzione della società. Io sono un ragazzo molto ambizioso, che pretende molto da se stesso e dagli altri. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre. Qualcuno dice che vincere uno scudetto a Roma è come vincerne dieci. Io voglio vincerne dieci, non uno. Dieci che valgono dieci".