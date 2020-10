Pellegrini, duttilità al potere: interno nella Roma, ala con l'Italia

Il giocatore della Roma sta crescendo come jolly d'elite per Fonseca e Mancini: essenziale per i giallorossi e l'Europeo.

Non basta essere un grande attaccante, un centrocampista con grandi doti o un difensore top. Nel calcio moderno serve essere duttili per poter stare al passo. Ricoprire diversi ruoli per il proprio allenatore, con capacità uguali in ognuno. Come fa Lorenzo Pellegrini.

Autore del vantaggio, momentaneo, contro l', il 24enne continua a reinventarsi per poter essere titolare con ogni maglia. Pellegrini, inseritosi perfettamente sul passaggio di Barella per sbloccare il match di , è principalmente un interno, ma solo a livello di club.

Con la gioca da interno, mediano o centrocampista centrale, ma anche come trequartista. Può servire assist ed inserirsi, senza perdere qualità cambiando di volta in volta a seconda della necessità di Fonseca. O di Mancini, che ha intuito come l'ex possa giocare ovunque.

Sì perchè in Nazionale, Pellegrini viene utilizzato come esterno sinistro d'attacco, da vice-Insigne, in attesa del rientro del titolare dall'infortunio. Nelle ultime uscite della Nazionale, dopo aver giocato mezzala a settembre, è stato lui ad occupare la fascia mancina, intoccabile al fianco di uno tra Immobile e Belotti, nonchè di Chiesa sull'altra corsia.

Pellegrini ha giocato una manciata di gare anche come centrocampista di destra o esterno sinistro, a livello di club, ma è stato utilizzato ala nella sua storia calcistica solamente dalla Nazionale azzurra. Eppure, nonostante l'improvvisa decisione, ha figurato benissimo.

La scorsa primavera Mancini aveva aperto la strada al nuovo Pellegrini:

"È un giocatore polivalente a centrocampo, è un giocatore offensivo che a volte nella Roma ha giocato anche da centrocampista basso, però io credo che sia migliore quando offende perché ha il gola dentro. Credo che interno nei tre a centrocampo sia il suo ruolo migliore, però è un giocatore che può giocare esterno di attacco".

Per Mancini e Fonseca è un gioiello da preservare a tutti i costi, visto e considerando che a seconda della necessità può essere inserito come ala, trequartista, interno. Magari anche come seconda punta, in attesa di essere difensore centrale. Difficile, ma non sarebbe assurdo per uno come lui.

Sostituito a metà ripresa contro l'Olanda, Pellegrini ora punta il . Sarà trequartista per Fonseca, a meno di sorprese. Ma l'aver giocato in Nazionale da esterno sinistro alto porterà Fonseca a valutare un'altra posizione in caso di necessità. Un regalo dall'azzurro.