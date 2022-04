Pellegri a segno in Lazio-Torino: l'ultimo goal in Serie A quasi 5 anni fa

Una gioia attesa quasi cinque anni. Un lunghissimo arco di tempo scandito da un’esperienza al Monaco ed una lunghissima sequela di infortuni che hanno frenato un’ascesa che, a detta di molti, sarebbe potuta essere inarrestabile.

Nel corso di Lazio-Torino, Pietro Pellegri è tornato a fare goal in Serie A. E’ accaduto al 56’ quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Rodriguez, ha svettato su tutti e con un gran colpo di testa non ha lasciato scampo a Strakosha.

Pietro Pellegri torna al gol in Serie A nello stadio in cui aveva segnato il primo gol (Roma-Genoa 3-2 2016-17, ultima di Totti) e quasi cinque anni dopo l'ultimo gol, una doppietta proprio alla Lazio in un Genoa-Lazio 2-3 del 17 settembre 2017. #LazioTorino — Federico Casotti (@federicocasotti) April 16, 2022

Per lui, che nel 2017 è diventato il terzo più giovane marcatore della storia della Serie A, alle spalle dei soli Amadei e Rivera, si è trattato di una rete arrivata proprio nello stadio in cui aveva realizzato la prima in massima serie: all’Olimpico in occasione di un Roma-Genoa passato alla storia come l’ultima partita giocata da Francesco Totti.

Non solo l’Olimpico, anche la Lazio è nel suo destino. Il 17 settembre 2017, contro i biancocelesti ha messo a segno una doppietta da record. All’epoca infatti aveva 16 anni e 112 giorni e diventò il giocatore più giovane dell’intera storia della Serie A a marcare due reti in un’unica partita.