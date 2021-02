Pellè dal Parma al Parma: tra Feyenoord, Premier e Cina 148 goal in 8 anni

Pellè è tornato al Parma, suo ultimo club italiano prima di riandare all'estero: tra Feyenoord, Southampton e Shandong Luneng 148 goal in 8 anni.

Dal Parma... al Parma. In mezzo però ci sono Paesi, continenti e una pioggia di goal, che hanno caratterizzato gli ultimi anni di carriera di Graziano Pellè.

Il centravanti salentino è tornato in Italia per vestire la maglia dell'ultimo club difeso prima di recarsi nuovamente all'estero, facendo le valigie come avvenne per il suo passaggio all'AZ: ancora Olanda, Southampton e Shandong Luneng, tutto tra il 2012 e il 2020.

Esperienze cariche di meraviglia per Pellè, capace nelle avventure vissute al Feyenoord, in Premier League in Cina di mettere insieme la bellezza di 148 reti complessive.

Centoquarantotto goal così suddivisi: 55 a Rotterdam in 66 partite, 30 coi Saints in 80 presenze e 63 in 133 apparizioni in terra asiatica con lo Shandong. Ricapitolando: 279 gare e 148 sigilli in 8 anni.

Adesso il Parma-bis, dove ripartirà da appena 2 reti in 13 match disputati coi ducali: in Emilia, per sperare nella salvezza, si aggrappano alla vena da bomber mostrata da Pellè fuori dal Bel Paese.