‘Pelé: il re del calcio’, il documentario su Pelé: data di uscita, cast e dove vederlo

‘Pelé: il re del calcio’ è un documentario con immagini e interviste inedite sull’ascesa e la vita di ‘O Rey’ tra il 1958 ed il 1970.

Quella Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, è una storia che merita di essere raccontata e conosciuta. Considerato da molti il più grande calciatore di ogni tempo, è stato più di un semplice fuoriclasse.

E’ stato infatti tra i primi campioni accompagnato da una fama ‘globale’, un’autentica leggenda che ha contribuito a fare del calcio lo sport più popolare del pianeta.

Nel corso degli anni molti sono stati i libri, i documentari ed anche i film dedicati alla sua figura e in questo solco si inserisce anche ‘Pelé: il re del calcio’, ovvero l’ultimo documentario targato Netflix che racconta non solo le imprese calcistiche, ma anche l’ascesa di colui che in Brasile rappresenta molto più che un calciatore.

COS’E’ ‘PELE’ IL RE DEL CALCIO’

Si tratta di un documentario che ha come obiettivo quello di raccontare Pelé attraverso immagini inedite. Non un semplice film quindi, ma qualcosa che va oltre e che sarà anche scandito dalle testimonianze di molti di coloro che gli sono stati accanto nel corso della sua straordinaria carriera.

In particolare verrà raccontato un periodo preciso della vita del campionissimo: quello che va dal 1958 al 1970.

Non si tratta di due date qualunque, bensì di un lungo arco di tempo nel quale sono racchiusi i momenti più alti della sua carriera. Nel 1958 infatti Pelé si è rivelato al mondo vincendo, a soli 17 anni, il suo primo Mondiale, mentre nel 1970, dopo essersi già imposto come più forte giocatore del pianeta ed aver vinto tutto ciò che all’epoca era possibile vincere, ha vinto il suo terzo Campionato del Mondo, pochi mesi prima di annunciare l’addio a quella Seleçao che ha rappresentato in 92 occasioni segnando ben 77 goal.

Da talento rivoluzionario a eroe nazionale, tutto con un’era turbolenta per il Brasile sullo sfondo.

‘Pelé: il re del calcio’ racconta del Pelé noto a tutti, ma anche del Pelé più intimo, del quale poco si sa e che ha anche dovuto fare i conti con momenti tutt’altro che felici.

Il documentario è stato diretto a Ben Nicholas e David Tryhorn e prodotto dal regista premio Oscar Kevin Macdonald.

QUANDO ESCE

‘Pelé: il re del calcio’ è uscito il 23 febbraio 2021 ed è quindi già visibile.

DOVE VEDERLO

Il documentario, che è composto da un’unica puntata dalla durata di un’ora e quarantotto minuti è visibile, per tutti gli abbonati, sulla piattaforma Netflix.

IL CAST

Oltre a Pelé, che si racconterà attraverso filmati di repertorio, appariranno anche alcuni suoi ex compagni del Santos e della Nazionale brasiliana come Zagallo, Jairzinho, Amarildo e Rivellino, oltre a importanti personaggi della cultura brasiliana come Gilberto Gil e Juca Kfouri.