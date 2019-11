Pelè e il compagno d'attacco ideale: "Messi è il giocatore più completo"

'O Rey ha parlato dei fuoriclasse di oggi nel calcio soffermandosi su Neymar ("Non è ancora una grande figura in Brasile") e Messi, "il più completo".

L'anno prossimo compirà 80 anni e ancora oggi è un'icona del calcio, probabilmente il miglior cannoniere della storia, per quanto le statistiche possano lasciare buchi soprattutto nella prima metà del secolo scorso. Gli anni passano, Pelé resta.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il fuoriclasse brasiliano, con tre Mondiali in bacheca, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' dei fuoriclasse di oggi, citandone tre in particolare.

"Oggi ne abbiamo due o tre in tutto. Messi, Cristiano Ronaldo, direi Neymar, che però in non è ancora riuscito a diventare una grande figura".

L'augurio che si fa 'O Rey' è che Neymar riesca ad essere in salute al prossimo Mondiale, dopo aver giocato a metà quello in Brasile e non essre arrivato al meglio in quello in .

"Mi auguro che al prossimo Mondiale sia in buone condizioni fisiche. La gente lo critica, persino io l’ho fatto qualche volta, ma ci si dimentica che lui è un prodotto del vivaio del Santos. Vogliamo sempre il meglio per lui e ne parlo spesso con suo padre. Tecnicamente è un giocatore eccellente".

Se però dovesse scegliere un compagno da affiancare in un tandem d'attacco, Pelé non avrebbe dubbi sulla scelta. Non sarebbe Neymar, bensì Messi, quello che secondo lui è il giocatore più completo del mondo.