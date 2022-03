Pedro sfida la Roma: dall'addio al veleno al goal all'andata, è rinato alla Lazio

"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Le strade di Pedro e della Roma sono pronte nuovamente a incrociarsi. Uno contro l'altro, per la seconda volta dopo l'addio amaro arrivato in estate e la decisione dello spagnolo di rilanciarsi sull'altra sponda del Tevere, con la maglia della Lazio agli ordini di Maurizio Sarri.

Una scommessa vinta finora dallo spagnolo ex Chelsea e Barcellona e dalla società biancoceleste, che su richiesta del tecnico in estate ha deciso di puntare su Pedro, ai margini del nuovo progetto giallorosso targato José Mourinho.

Finora il classe 1987, che spegnerà 35 candeline il prossimo 28 luglio, ha totalizzato tra Serie A, Europa League e Coppa Italia 37 presenze, con un bottino di 9 goal e 5 assist all'attivo. Numeri importanti di un calciatore che si è rivelato una pedina fondamentale in questa stagione dal punto di vista realizzativo, tattico e del carattere per la squadra di Maurizio Sarri.

Una delle 9 reti l'ha realizzata proprio alla sua ex squadra, la Roma, nel derby d'andata. Una ripartenza gestita perfettamente proprio dallo spagnolo, in collaborazione con Ciro Immobile, con una corsa lunga oltre 60 metri dalla propria area di rigore al limite di quella avversaria, prima di scagliare con il destro un tiro sul primo palo che ha beffato Rui Patricio e regalato alla Lazio il momentaneo 2-0.

Pedro è riusciuto ad andare in goal in due dei tre derby della Capitale in cui è sceso in campo. Lo spagnolo aveva, infatti, già timbrato il cartellino lo scorso anno, nel succeso per 2-0 dei giallorossi nel penultimo turno di campionato. Con la rete realizzata nel 3-2 dell'andata, in questa stagione, l'ex Chelsea è diventato il terzo calciatore di sempre a realizzare almeno un goal con entrambe le maglie nella stracittadina dopo Arne Selmonsson - in goal con la Lazio il 3 marzo 1957 e il 16 marzo 1958 e poi con la Roma il 30 novembre 1958, il 12 aprile 1959 e il 18 ottobre 1959 - e Aleksandar Kolarov, che segnò nel derby con la maglia dei biancocelesti l'11 aprile 2009 e con quella giallorossa il 29 settembre 2018 e il 1° settembre 2019.

3 - #Pedro è il 3° giocatore nella storia a segnare in un derby tra Roma e Lazio in Serie A con entrambe le maglie, dopo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov. Capitale.#LazioRoma #SerieA pic.twitter.com/qyW4SBQpro — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 26, 2021

La squalifica di Zaccagni, diffidato contro il Venezia e ammonito per simulazione nel primo tempo della gara contro i lagunari, toglie ogni dubbio in avanti a Maurizio Sarri: lo spagnolo formerà il tridente offensivo con Ciro Immobile e Felipe Anderson.

Una gara che rappresenta una rivincita per Pedro, che non ha mai nascosto la situazione di difficoltà vissuta alla Roma la scorsa estate, con un addio al veleno dopo essere stato messo fuori rosa e la chiamata di Sarri per portarlo alla Lazio.

"Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile, mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza, mi avevano detto che dovevo andare via - ha rivelato lo spagnolo a 'Lazio Style Radio' -. Quando ho parlato con Sarri era una opportunità, è vero che da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere ma sono felicissimo di essere qui".

L'intesa con il tecnico toscano e la fame di successi di Pedro, mai svanita nonostante un palmarés con 25 trofei conquistati in carriera tra Barcellona, Chelsea e Spagna, hanno completato l'opera, con il calciatore che è diventato subito una pedina fondamentale dello scacchiere tattico dei biancocelesti grazie al giusto mix di qualità tecnico-tattiche e personalità.

"Quando sono arrivato alla Lazio non mi aspettavo questa accoglienza dai tifosi e dai compagni. È stata una bella sorpresa per me. Non era facile perché arrivavo dall'altra squadra della città ma così è stato perfetto. Con Maurizio Sarri che conosco bene è bello lavorare, ha un modo di giocare che mi piace molto ed è una bellissima persona. Capire il suo gioco all'inizio non è semplice, ma se la squadra lo segue si possono fare ottime cose come i nove gol nelle prime due partite. Tutti gli allenatori sono diversi, ma con due,tre allenatori mi sono sentito meglio. Uno è Sarri che da quando è arrivato al Chelsea ha subito fatto vedere la sua idea di gioco che a me piace molto, con lui abbiamo vinto l'Europa League e giocato bene. Un altro è Guardiola con cui ho vinto tutto al Barcellona".

Con la rete al volo realizzato contro il Napoli, Pedro ha tagliato in questa stagione un nuovo traguardo: i 100 goal nei 5 top campionati europei, di cui 58 in Liga, 13 in Serie A, 29 in Premier League.

Dopo lo status di esubero e l'addio con polemiche, quella contro la Roma non è certamente una partita come le altre per Pedro. Lo spagnolo ha caricato i tifosi della Lazio - semmai ce ne fosse bisogno nella settimana che termina con il derby, la gara più sentita nella Capitale - con un post pubblicato su Instagram.

"Avanti così" ha scritto l'ex Chelsea su Instagram dopo il successo sul Venezia, con i tifosi che hanno subito commentato incitandolo in vista della stracittadina.

Pedro vuole bissare quanto fatto all'andata, con la gioia personale per il goal e il successo degli uomini di Sarri. Il 34enne vuole prendersi un'altra rivincita e continuare a far cantare i tifosi biancocelesti sulle note di uno dei brani più famosi di Raffaella Carrà. Un coro che è diventato ormai un habituée in Curva Nord e che recita "Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe"...