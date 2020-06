Pedro obiettivo Juventus: dal feeling con Sarri e Higuain allo screzio con Ronaldo

Pedro piace alla Juventus dove però gioca il 'nemico' Cristiano Ronaldo: celebre uno screzio rimasto nella storia del 'Clasico'.

All'apertura del calciomercato manca ancora tanto - quest'anno la finestra 'estiva' inizierà l'1 settembre e si concluderà il 5 ottobre - ma le trattative non si fermano, specie per quei giocatori in scadenza di contratto che dovranno cercarsi una nuova sistemazione.

Tra questi figura Pedro, che al termine della stagione rimarrà svincolato dopo cinque stagioni trascorse al , con cui ha vinto una Premier League, una e un' .

Quest'ultima competizione è arrivata durante la gestione di Maurizio Sarri, suo grande estimatore anche ora che allena la : proprio il club bianconero è uno dei candidati al tesseramento dello spagnolo, seguito anche dalla Roma che potrebbe mettere il bastone fra le ruote alla 'Vecchia Signora'.

Altre squadre

Detto della stima di Sarri, a Pedro ritroverebbe - il condizionale resta d'obbligo - pure Gonzalo Higuain che recentemente ha speso parole al miele per l'ex .

"Con lui ho giocato poco, ma mi è piaciuto comunque molto. Secondo me è un top. Ha vinto tutto e mi sembra un giocatore di altissimo livello".

Se da un lato per Pedro l'avventura bianconera si prospetta più che interessante, dall'altro bisogna fare i conti con il rapporto teso esistente con Cristiano Ronaldo, affrontato faccia a faccia il 29 novembre 2010 in quel famoso 'Clasico' tra Barcellona e terminato sul risultato di 5-0 in favore dei blaugrana.

Una vera e propria catastrofe per il portoghese, innervosito e vicino allo scontro fisico con Pep Guardiola; atteggiamento che non piacque a Pedro, il quale si sentì chiedere una domanda ben precisa da 'CR7': "Tu chi sei?". La risposta dello spagnolo è ancora oggi un must per la tifoseria catalana.

"Io sono un campione del mondo, tu?".

Pedro, infatti, aveva da poco vinto il Mondiale con la in , mentre Ronaldo solo sei anni più tardi si sarebbe laureato campione d'Europa con il . Storia di un antico screzio che dovrà essere risolto e dimenticato per una ipotetica convivenza all'insegna della serenità.