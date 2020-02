Pedro in forma col Flamengo: già tre goal con i rossoneri

Sono tre i goal di Pedro con il Flamengo: l'ex Fiorentina è andato a segno anche nell'andata della Recopa sudamericana.

Probabilmente la non lo starà rimpiangendo, alla luce delle quattro presenze senza reti raccolte nei pochi mesi passati in viola: i numeri di Pedro in però fanno pensare al contrario.

Ceduto in prestito al Flamengo, il classe 1997 sembra aver ritrovato la brillantezza dei bei tempi: già tre le reti messe a segno, di cui l'ultima nella finale d'andata della Recopa sudamericana con l'Independiente del Valle, terminata con il risultato di 2-2.

Pedro aveva timbrato il cartellino in altre due occasioni nel campionato carioca contro Resende e Madureira e si prepara ad essere uno dei grandi protagonisti della finale col Boavista che decreterà la squadra vincitrice della Taça Guanabara.

Una bella soddisfazione per un giocatore bollato come 'bidone' alla prima esperienza in , forse un po' troppo in fretta a giudicare dai risultati ottenuti con il 'Mengão'.