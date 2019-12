Nostalgia Pedro: "Tutti sanno cosa provo per il Barcellona, mi pacerebbe tornare"

L’attaccante del Chelsea, Pedro, apre ad un ritorno al Barcellona: “E’ difficile, ma ho sempre detto che c’è una possibilità”.

E’ cresciuto nel e ha vinto moltissimo con la compagine blaugrana ma, quando sembrava destinato a diventare una delle bandiere del club, ha deciso di andar via e di iniziare una nuova avventura in con la maglia del .

Pedro è reduce da una delle sue migliori stagioni giocate con la maglia dei Blues ma, nel corso di questa annata, ha trovato sempre meno spazio agli ordini di Lampard. I numeri parlano di appena quattro presenze in campionato, alle quali vanno aggiunte altre due in , due in EFL Cup ed una in Supercoppa Europea e non è un caso che negli ultimi tempi si siano intensificate le voci legate ad un suo possibile addio già a gennaio.

Il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato a soprattutto a quello dell’, il suo grande sogno sarebbe però quello di tornare a giocare un giorno a Barcellona.

A svelarlo è stato lo stesso attaccante in un’intervista rilasciata ai microfoni di Ser Catalunya.

“Tutti sanno cosa provo per il Barcellona ed è chiaro che c’è sempre una possibilità di tornare. E’ una cosa che ho sempre detto. E’ un club per il quale provo un affetto speciale. Ho vissuto molte esperienze lì, ho trascorso tanti anni e mi sento amato da tutti. Ovviamente mi piacerebbe tornare. Penso che sia difficile, ma è sempre una possibilità”.

Pedro, 32 anni, è approdato giovanissimo al Barça nel 2004 e l’ha lasciato nel 2015 per trasferirsi a Londra. Con la compagine catalana ha vinto, tra le altre cose, cinque campionati, tre Champions League e due Mondiali per Club.