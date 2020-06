Pedro alla Roma: firmato pre-contratto, arrivo in giallorosso imminente

Il giocatore spagnolo lascerà il Chelsea dai primi di luglio per poter cominciare l'avventura a Roma: contratto biennale con opzione per il 2023.

Il primo rinforzo della 2020/2021 sarà Pedro. Il giocatore spagnolo, tra i più vincenti dell'ultimo decennio, sarà infatti giallorosso nelle prossime settimane, deciso a lasciare il per iniziare una nuova avventura in un nuovo campionato, quello italiano.

Secondo quanto raccolto da Goal, infatti, Pedro ha già firmato un pre-contratto con la Roma, pronto a lasciare il Chelsea già in questi giorni senza finire la stagione con i Blues. Non considerato da Lampard, infatti, lo spagnolo vuole andare via da Londra il prima possibile

Pedro ha accettato un contratto biennale, che include un'opzione per un anno in più con la maglia della Roma: per giocare con la squadra capitolina diversi no in giro per il mondo, dal al Vissel Kobe in , fino al club di Beckham, l' Miami.

Classe 1987, al Chelsea dal 2015, è uno dei pochi giocatori nella storia del calcio ad aver vinto realmente ogni grande trofeo del pallone: con la ha conquistato Europeo e Mondiale, mentre con squadre di club, rispettivamente e Chelsea, ha vinto la Champions (tre volte) e l' .

Pedro è infatti in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno e dai primi giorni di luglio potrà arrivare a Roma per abituarsi alla città e alla nuova vita giallorossa. In ogni caso, non potrà giocare con la società capitolina fino alla prossima annata, al via a fine estate/inizio autunno.

Alla pari di Pedro, altri giocatori potrebbero lasciare il Chelsea in difficoltà per l'ultima parte di stagione: diversi altri elementi come Willian, anch'esso in scadenza tra pochi giorni, non sembrano essere convinti di prolungare anche di soli due mesi il proprio accordo con il club londinese.