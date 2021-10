Pedri verso il rinnovo col Barcellona: clausola di almeno 600 milioni

Il Barcellona si avvicina al prolungamento del 18enne, deciso a rimanere in blaugrana anche nei prossimi anni. L'attuale contratto scade nel 2022.

Da anni il Barcellona cercava una nuova stella della Cantera capace di far dimenticare Xavi e Iniesta. Certo, Pedri è all'inizio del suo percorso e per paragonarlo alle due leggende dovrà macinare trofei e km, ma i presupposti ci sono tutti. Si è preso la scelta in maniera roboante, portando i blaugrana ad impegnarsi su di lui come priorità.

Pedri è infatti sotto contratto con il Barcellona solamente fino al 2022, dunque è prossimo alla scadenza. Una situazione a cui i catalani stanno cercando di ovviare, visto che perdere a zero il ragazzo equivarrebbe a salutare il più grande prospetto della squadra, tra i migliori calciatori al mondo della sua generazione.

Unico giocatore nominato per il Pallone d'Oro sia per quanto riguarda il premio principale, sia relativamente al risconoscimento Kopa per il miglior giovane (nel quale è ultra-favorito), Pedri ha giocato 65 gare ufficiali nel giro di un anno tra Barcellona e Nazionale spagnola. Un numero fuori ogni logica.

Stakanovista nonostante sia appena 18enne, Pedri non sembra voler lasciare il Barcellona e per questo il team catalano sta lavorando per blindarlo a lungo, con un contratto quinquennale fino al 2026 in cui verrà inserita una clausola rescissoria di almeno 600 milioni di euro, che presumibilmentre potrebbe troccare il miliardo.

Come raccolto da Goal, il Barcellona è avanti nella trattativa con l'entourage del giocatore e un annuncio riguardo il rinnovo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, così da dare la possibilità al ragazzo di giocare come suo solito, tranquillo e concentrato solamente sul presente.

La clausola 'anti-sceicco' nel contratto di Pedri sarà unita ad un incremento sostanzioso dello stipendio, ma non a livelli pre-covid. Come noto il Barcellona non può permettersi più contratti alla Messi, ma il centrocampista andrà sicuramente oltre i due milioni attualmente guadagnati.

Se Pedri è attualmente la priorità nei rinnovi contrattuali del Barcellona, nelle prossime settimane la società di Laporta accelerà anche per quanto riguarda quello di Ansu Fati, anch'esso in scadenza nel 2022. Destinato a raccogliere l'eredità di Messi dopo aver indossato la numero 10, il nativo di Bissau avrà anch'egli una clausola impossibile da pagare.

Dopo di loro via anche ai rinnovi di Araujo e probabilmente Gavi. Il Barcellona prova a rinascere puntando sui giovani.