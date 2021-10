Pedri rinnova con il Barcellona fino al 2026: clausola 'monstre' da 1 miliardo di euro

Il Barcellona si lega al giovane e talentuoso Pedri fino al 2026: per strapparlo ai blaugrana serve una cifra mai vista per un giocatore.

In una delle fasi più critiche della su storia, il Barcellona si lega ancora per molti anni al suo talento più splendente. Si tratta di Pedri, che ha ufficialmente rinnovato con il club blaugrana fino al 30 giugno 2026.

Un riconoscimento importante per il centrocampista classe 2002, per il quale è stata fissata una clausola da 1 miliardo di euro. Una cifra mai vista nella storia del calcio, per poter assicurarsi il cartellino di un giocatore.

Il tutto è stato comunicato tramite i canali social del club catalano.

Il Barça dunque decide di assicurarsi ancora per tanti anni le prestazioni del suo talento, 'spaventando' la concorrenza con una clausola senza eguali.

Una decisione giustificata visto che Pedri, nella sua prima annata in blaugrana da professionista dopo una stagione al Las Palmas ha collezionato 52 presenze tra tutte le competizioni mostrando la sicurezza di un veterano. Il tutto ripetuto anche con la Spagna, sia agli Europei con la Nazionale maggiore che poi con la selezione olimpica.