Pazzini lascia il Verona: "Speravo di rinnovare, ma sono stati corretti"

Dopo cinque anni Giampaolo Pazzini lascia il al termine del contratto: non è arrivata la proposta di rinnovo da parte della società scaligera al giocatore, che oggi conferma il suo addio in conferenza stampa.

Ai microfoni dei giornalisti l'esperto attaccante ex non ha trattenuto la sua emozione, spiegando però la propria volontà:

"Avrei prolungato il contratto, sicuramente in cuor mio ci speravo. Sapevo di non poter più fare quaranta partite, ma a Verona sto da Dio. Ma con me sono stati sempre corretti, quando uno è sincero per me va bene".

Il suo futuro è ancora un rebus, sono arrivate poche offerte per il centravanti:

"Non ci sono state offerte per me, se non qualcosa dall'estero. Ho un'idea abbastanza precisa in testa, ma voglio valutare con calma, stare con la famiglia per capire bene cosa fare da grande. Domani ci sono, anche se il mister non vuole entro lo stesso (ride, ndr)".