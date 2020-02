Pazza idea dei tifosi del Liverpool: tesserare Gerrard per fargli vincere la Premier

Il Liverpool sta dominando la Premier League e i tifosi invocano un ritorno in squadra di Steven Gerrard per le ultime 5 gare per renderlo vincitore.

24 vittorie e 1 pareggio in 25 partite, 73 punti conquistati sui 75 disponibili: sono questi i numeri record del , padrone incontrastato della Premier League dove può contare su un vantaggio già abissale sul secondo, lontano 22 lunghezze.

Agli uomini di Klopp basterà vincere altre sei partite da qui al termine del campionato per festeggiare un trionfo atteso da 30 anni, dalla stagione 1989/1990: allora Steven Gerrard aveva solo dieci anni e ancora non poteva immaginare ciò che sarebbe diventato per uno dei club più gloriosi d' .

Sono passati oltre tre anni dal ritiro dell'ex capitano dei 'Reds' dal calcio giocato, con un cruccio non da poco conto: in carriera non è mai riuscito a vincere la Premier, unico trofeo che gli manca per addolcire un palmares già da urlo.

E sui social c'è chi ha lanciato una pazza proposta che ha raccolto migliaia di consensi tra i tifosi del Liverpool: tesserare nuovamente Gerrard per le ultime cinque partite in modo da permettergli di entrare nella lista dei vincitori del massimo torneo inglese.

Sign Gerrard as a free agent for 5 games @LFC — - (@AnfieldRd96) February 2, 2020

Oltremanica, infatti, un giocatore ha bisogno di collezionare almeno cinque apparizioni per ricevere la medaglia dei vincitori e la situazione di classifica, più che tranquilla, lascia pensare che la matematica emetta il proprio verdetto ben prima delle gare che servirebbero a Gerrard per entrare nella storia.

Ovviamente dovrebbe liberarsi dagli impegni sulla panchina dei , con cui si trova al secondo posto nel campionato scozzese a -7 dai rivali del e con una partita in meno da recuperare: difficile che accetti di interrompere un percorso ben avviato, anche se l'idea di laurearsi campione d'Inghilterra per la prima volta non può che affascinarlo.