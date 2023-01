Pays de Cassel-PSG, il capitano del club di sesta serie è un ultrà dei parigini: "Placco Mbappé o no?"

Per i 16esimi di Coppa di Francia, il PSG affronta un club di sesta serie, composto da pasticceri, elettricisti e impiegati. Zmijak è il capitano.

Mentre in Italia si grida al miracolo per le qualificazioni di Cremonese e Torino ai danni di Napoli e Milan in Coppa italia, in Francia - così come nelle maggior parte delle grandi nazioni calcistiche continentali - si giocano vere e proprie sfide senza precedenti. Come quella dei 16esimi di Coppa di Francia tra il Pays de Cassel, modestissimo club transalpino, e la massima potenza del PSG.

Se il PSG ha battuto l'LB Châteauroux per 3-1, il Pays ha superato il Wasquehal Football, militante in quarta serie. Il Cassel invece? Beh, la formazione proveniente da un paesino nel Nord del paese, fa parte della sesta. Di fronte ai Campioni dei Campioni del paese, per la più grande esperienza della loro vita calcistica.

Una vita che non è ovviamente non gira totalmente attorno al pallone, vista la serie in cui milita il Pays de Cassel: la squadra è composta da elettricisti, impiegati, pasticceri. Lavori come altri, per poi allenarsi nel tempo libero e scendere in campo in Coppa di Francia. Riuscendo a pescare dal cilindro del sorteggio il PSG.

Match in gara unica, la sfida della Coppa di Francia che vale un posto negli ottavi si gioca in campo neutro a Lens. Diversi campioni del team Galtier sono stati convocati (da Neymar a Mbappé, passando per Hakimi), mentre altri come Donnarumma e Messi sono rimasti a Parigi in vista dei prossimi impegni.

Tra i tanti giocatori del Pays in campo allo Stadio Bollaert c'è anche capitan Alexis Zmiijak, che ha forse la storia più particolare. Elettricista e calciatore amatoriale, è anche un membro del Collectif Ultra Paris, il principale gruppo ultras del PSG:

" Volevo essere tra gli ultras, perché per me il calcio è vissuto con passione. Voglio fare di tutto, non solo guardare la partita. Quando vado al Parc, non è per andare alla tribuna presidenziale”.

Per Zmiijak, dunque, da un parte la volontà di provare a fare del suo meglio per tentare l'impresa delle imprese, dall'altra la consapevolezza di provare a fermare dei fuoriclasse che incita con cori e allo stesso tempo bacchetta per gli errori, settimana dopo settimana.

"Se Mbappe vola in porta, lo placco o no?" il dilemma di Zmijak a Le Parisien. "Mi dico: 'Aspetta, deve affrontare a breve il Bayern Monaco in Champions League..." Non ho stress prima di questa partita. Non abbiamo niente da perdere, è l'incontro di una vita per noi. E per me, personalmente, è fantastico trovarmi in questa situazione".

Tirare la gamba indietro? No. Magari proverà a intervenire semplicemente il più pulito possibile. Del resto c'è sempre il Bayern Monaco...