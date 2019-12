Pavoletti racconta: "Ho un maialino di nome Mou, ci sono affezionato"

E' fuori da quattro mesi, Leonardo Pavoletti. Nonostante la sua assenza, e quella di Cragno, il suo sta volando, pronto a riabbracciarlo a marzo per poter puntare ancora più in alto. Senza il calcio, con il recupero da affrontare, l'ex pensa ad altro. Compreso il suo maialino.

Anni fa, ai tempi del , Pavoletti aveva svelato di avere in quel di un maialino a cui è molto affezionato. Stavolta, a GQ, ha svelato un nuovo aneddoto riguardante il suo animale domestico, curiosamente chiamato Mou. Senza riferimenti all'allenatore del .

Mou si trova a Livorno, a casa dei genitori di Pavoletti:

"In giardino abbiamo una casetta di legno. Una sera io ed Eli siamo lì a farci gli occhi dolci finché non sentiamo un rumore tremendo: era Mou che sbatteva la testa sulla porta, voleva entrare, non riconosceva il nostro odore ed era infuriato".