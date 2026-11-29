Dopo la bella vittoria in rimonta di Atene che ha permesso al Milan di restare in corso per la qualificazione in Europa League, ora i rossoneri sono attesi da un'altra trasferta delicata a Cagliari. Dove la squadra di Amorim rischia di presentarsi con gli uomini contati.
Ai lungodegenti si sono infatti aggiunti alcuni giocatori fondamentali per il Milan come Pavlovic, Modric e soprattutto Gonçalo Ramos, tutti in dubbio per la gara di lunedì 30 novembre contro il Cagliari. Ma chi potrebbe recuperare? E chi gioca?
RAMOS RECUPERA? LE SOLUZIONI IN ATTACCO
Iniziamo proprio dalla situazione più delicata, ovvero quella in attacco. La partita di Ramos contro l'Olympiacos è durante solo quarantacinque minuti ma non per scelta tecnica. Amorim ha infatti spiegato come il numero 9 rossonero avvertisse dolore dopo un duro contrasto subito nel primo tempo.
Le condizioni di Ramos per fortuna non sono però preoccupanti tanto che l'attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione già per Cagliari-Milan quando Amorim è pronto a schierarlo titolare. In panchina inoltre potrebbe rivedersi anche Francesco Camarda, che aveva saltato la trasferta di Atene a causa di un lieve problema fisico. In ogni caso la prima alternativa a Ramos sarebbe Cisse, in goal anche contro l'Olympiacos.
COME STANNO PAVLOVIC E BARTESAGHI
Grossi problemi per Amorim anche in difesa, dove oltre al solito Gabbia che tornerà solo nel 2027, sono in dubbio per Cagliari-Milan sia Pavlovic che Bartesaghi. A preoccupare è principalmente la possibile assenze del primo che è stato un titolare inamovibile durante questo inizio di stagione.
Argomenti correlati
Il centrale serbo combatte da alcune settimane con coliche renali che gli hanno impedito di allenarsi con continuità. Pavlovic insomma non è al meglio della condizione e potrebbe essere risparmiato a Cagliari: da capire se partirà dalla panchina o non verrà convocato.
Stesso discorso per Davide Bartesaghi che è alle prese con una peritendinite. Anche in questo caso non è escluso che il rientro slitti alla successiva gara contro il Parma.
LE CONDIZIONI DI LUKA MODRIC
Infine eccoci a Luka Modric. Il croato ha saltato la gara di Europa League contro l'Olympiacos dopo aver accusato un risentimento muscolare al retto femorale nei minuti finali di Milan-Lecce. La sua presenza a Cagliari al momento sembra da escludere anche perché Amorim non vuole correre nessun rischio.
L'obiettivo è quello di riavere a disposizione Modric solo quando sarà nuovamente al 100% per evitare pericolose ricadute. Probabile un suo recupero per la prossima di campionato contro il Parma, mentre a Cagliari in regia potrebbe essere confermato Jashari, apparso in crescita nelle ultime uscite.