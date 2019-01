Pavia, Enock Balotelli come Di Canio: sette turni di squalifica per aver spinto l'arbitro

Espulso in Fanfulla-Pavia, Enock Balotelli perde la testa e spinge l'arbitro: pugno duro del giudice sportivo, sconterà sette giornate di squalifica.

Lunga squalifica per Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli. Il giocatore è stato espulso nei minuti finali della gara persa per 4-3 dal suo Pavia contro il Fanfulla in Serie D, perdendo la testa.

Dopo aver ricevuto il cartellino rosso per aver inflitto una manata al petto di un avversario a gioco fermo, l'attaccante si è avvicinato all'arbitro e lo ha spinto "facendolo indietreggiare di circa un metro", come riportato dal giudice sportivo negli atti ufficiali.

Un gesto che ricorda molto quello effettuato da Paolo Di Canio in un match tra lo Sheffield Wednesday, dove giocava, e l'Arsenal nell'ormai lontano 1998. In quell'occasione l'ex Lazio venne fermato per undici gare mentre a Enock Balotelli è stata inflitta una squalifica di sette partite.

Una giornata dolce-amara per la famiglia Balotelli. Da una parte la gioia di Mario per il passaggio ufficiale al Marsiglia, dall'altra la rabbia di Enock per il lungo stop che dovrà affrontare.