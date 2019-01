Pausa dalla Serie A? Brozovic gioca un torneo futsal in patria

Il centrocampista dell'Inter ha partecipato ad un torneo con la squadra del padre, il CB Epic Brozo.

Il campionato di Serie A è in pausa da qualche giorno, con ritorno alle ostilità solamente tra due settimane. In attesa di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, che proveranno a far dimenticare l'attesa del campionato, c'è chi gioca comunque senza fermarsi. Come Marcelo Brozovic.

Il centrocampista dell'Inter, infatti, ha partecpipato in questi giorni ad un torneo di calcetto a Velika Gorica, in patria. Si tratta della 27esima edizione dle torneo organizzato dall'associazione dei veterani della Guerra d'Indipendenza croata.

Brozovic ha partecipato al torneo con la squadra del padre, che ha preso il nome dal bar di sua proprietà: il CB Epic Brozo. Un soprannome che è ormai marchio di fabbrica per il centrocampista croato dell'Inter, a cui il genitore ha deciso di ispirarsi per il suo Caffè.

Il vice-Campione del Mondo ha giocato due gare nel torneo, a differenza dei suoi connazionali: molti club croati proibiscono i tesserati di giocare a futsal durante la pausa invernale, così da evitare potenziali infortuni. Per Brozovic fin qui tutto ok.

L'Inter scenderà in campo a San Siro il 13 gennaio: di scena la sfida in gara unica contro il Benevento, valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Gara in cui Brozovic sarà quasi certamente tra i protagonisti, in attesa di rituffarsi nel campionato per la sfida, ancora una volta tra le mura amiche, contro il Sassuolo.