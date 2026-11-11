Pauroso incidente d'auto per Roberto Sanchez: il portiere del Como esce di pista al Nurburgring, Ferrari distrutta

Arrivato questa estate al Como in prestito dal Chelsea, Roberto Sanchez si sta alternando tra i pali con Jean Butez. Il portiere spagnolo ha però sfruttato la pausa dedicata alle nazionali per dedicarsi all'hobby dell'automobilismo. Ed è rimasto coinvolto in un incidente.
L'auto su cui viaggiava Sanchez ha sbattuto ad altissima velocità contro le barriere di protezione ed è andata in gran parte distrutta. Nonostante questo per Sanchez si è trattato fortunatamente solo di un grande spavento senza grosse conseguenze fisiche.
L'INCIDENTE AL NURBURGRING
Roberto Sanchez era alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo quando, durante una sessione sulla nota pista del Nurburgring in Germania, è andato a sbattere contro una barriera. L'impatto è stato violentissimo come testimoniano le foto dell'auto, andata di fatto completamente distrutta nella parte anteriore.
L'incidente di Sanchez si è verificato lunedì 9 novembre nel primo pomeriggio. Secondo le ricostruzioni l'auto su cui viaggiava il portiere del Como avrebbe impattato le barriere ad una velocità di circa 112 km/h.
COME STA SANCHEZ DOPO L'INCIDENTE
Roberto Sanchez, nonostante la violenza dell'impatto ad alta velocità e le condizioni dell'automobile su cui viaggiava, è uscito dall'abitacolo sulle sue gambe e senza di fatto riportare conseguenze. Un finale che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti considerata anche la tragica storia del circuito.
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Il Nürburgring ad esempio nel 1976 fu lo scenario del drammatico incidente di Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania di Formula 1. Stavolta, per fortuna, le cose sono andate in modo molto diverso.
LA STAGIONE DI SANCHEZ COL COMO
Ma come sta andando la stagione di Roberto Sanchez al Como? Il portiere è stato fortemente voluto da Cesc Fabregas soprattutto per la sua abilità nel gioco con i piedi, caratteristica fondamentale per il tecnico spagnolo.
Nonostante questo però di fatto al momento Sanchez è più che altro un'alternativa al titolare che resta Butez, peraltro protagonista di ottime prestazioni anche nella scorsa stagione. L'ex Chelsea è partito titolare solo tre volte in campionato, compreso nell'ultima contro l'Inter prima della sosta. E non ha mai mantenuto la porta inviolata.
Una sola invece la presenza di Roberto Sanchez in Champions League, che è casualmente coincisa anche l'unica sconfitta del Como nella competizione sul campo del Feyenoord. Nel complesso il portiere spagnolo è sceso in campo quattro volte subendo ben sette reti.