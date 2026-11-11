Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images
Lelio Donato

Pauroso incidente d'auto per Roberto Sanchez: il portiere del Como esce di pista al Nurburgring, Ferrari distrutta

Segui GOAL su Google

Il portiere del Como è rimasto coinvolto in un pauroso incidente automobilistico sulla nota pista di Nurburgring. L'auto su cui viaggiava è andata distrutta ma Roberto Sanchez non ha subito conseguenze.

Pubblicità

Arrivato questa estate al Como in prestito dal Chelsea, Roberto Sanchez si sta alternando tra i pali con Jean Butez. Il portiere spagnolo ha però sfruttato la pausa dedicata alle nazionali per dedicarsi all'hobby dell'automobilismo. Ed è rimasto coinvolto in un incidente.

L'auto su cui viaggiava Sanchez ha sbattuto ad altissima velocità contro le barriere di protezione ed è andata in gran parte distrutta. Nonostante questo per Sanchez si è trattato fortunatamente solo di un grande spavento senza grosse conseguenze fisiche.

L'INCIDENTE AL NURBURGRING

Roberto Sanchez era alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo quando, durante una sessione sulla nota pista del Nurburgring in Germania, è andato a sbattere contro una barriera. L'impatto è stato violentissimo come testimoniano le foto dell'auto, andata di fatto completamente distrutta nella parte anteriore.

L'incidente di Sanchez si è verificato lunedì 9 novembre nel primo pomeriggio. Secondo le ricostruzioni l'auto su cui viaggiava il portiere del Como avrebbe impattato le barriere ad una velocità di circa 112 km/h.

COME STA SANCHEZ DOPO L'INCIDENTE

Roberto Sanchez, nonostante la violenza dell'impatto ad alta velocità e le condizioni dell'automobile su cui viaggiava, è uscito dall'abitacolo sulle sue gambe e senza di fatto riportare conseguenze. Un finale che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti considerata anche la tragica storia del circuito.

Argomenti correlati

 Il Nürburgring ad esempio nel 1976 fu lo scenario del drammatico incidente di Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania di Formula 1. Stavolta, per fortuna, le cose sono andate in modo molto diverso.

LA STAGIONE DI SANCHEZ COL COMO

Ma come sta andando la stagione di Roberto Sanchez al Como? Il portiere è stato fortemente voluto da Cesc Fabregas soprattutto per la sua abilità nel gioco con i piedi, caratteristica fondamentale per il tecnico spagnolo.

Pubblicità
Pubblicità

Nonostante questo però di fatto al momento Sanchez è più che altro un'alternativa al titolare che resta Butez, peraltro protagonista di ottime prestazioni anche nella scorsa stagione. L'ex Chelsea è partito titolare solo tre volte in campionato, compreso nell'ultima contro l'Inter prima della sosta. E non ha mai mantenuto la porta inviolata.

Una sola invece la presenza di Roberto Sanchez in Champions League, che è casualmente coincisa anche l'unica sconfitta del Como nella competizione sul campo del Feyenoord. Nel complesso il portiere spagnolo è sceso in campo quattro volte subendo ben sette reti.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

🧠 Aree di competenza

Calcio italiano

Approfondimenti

Analisi tattiche

Juventus e Palermo

 

✍🏻 Articoli preferiti

Visualizza il profilo dell'autore