Paura per Mertens, il suo jet privato finisce fuori pista: nessun ferito

In Belgio per curare la caviglia, Dries Mertens è stato protagonista di una disavventura: solo un grosso spavento per l'attaccante del Napoli.

No, non è un periodo esattamente fortunato per Dries Mertens. Qualche giorno fa l'attaccante del Napoli è stato costretto a tornare in Belgio per iniziare la riabilitazione della caviglia sofferente. E ora, ecco un'altra disavventura: il jet privato del calciatore è finito fuori pista in fase di atterraggio.

L'episodio è accaduto nella serata di sabato, all'arrivo in patria di Mertens, ma in Belgio è divenuto di dominio pubblico nelle ultime ore. Il giocatore azzurro ha preso un jet privato che lo ha trasportato da Napoli ad Anversa, ma qualcosa, come riporta 'Het Laatste Nieuws', è andato storto durante l'atterraggio all'aeroporto di Deurne.

Colpa del maltempo, e in particolare della forte pioggia che ha reso difficoltosa la manovra del pilota. L'aereo è così finito fuori pista, atterrando sul manto erboso della zona di sicurezza. Tutti illesi, compreso lo stesso Mertens, che stava portando con sé il proprio cane Juliette.

"Siamo stati chiamati sabato sera intorno alle 21.20 per fornire assistenza - afferma un componente dei Vigili del Fuoco di Anversa - Abbiamo riportato l'aereo sulla pista".

Mertens, come detto, si trova in Belgio per curare la caviglia sinistra, che così tanti problemi gli sta dando dall'infortunio rimediato in casa dell'Inter il 17 dicembre. Il belga era entrato nella ripresa della gara di Coppa Italia contro lo Spezia disputata una settimana fa, salvo decidere di dare forfait uscendo a un paio di minuti dalla fine.