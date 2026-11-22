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L'argentino accusa un malore durante l'intervista, poi tranquillizza tutti.

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Dalla festa sfrenata alla paura. Una notte indimenticabile, segnata prima dall'estasi per un trofeo internazionale atteso 18 anni e poi da attimi di forte apprensione. Il centrocampista argentino ex Roma e Juve, Leandro Paredes, è svenuto all'Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla, in Colombia, dove il suo Boca Juniors ha conquistato la Copa Sudamericana battendo per 2-0 l'Atletico Mineiro.

L'ACCADUTO - Il classe '94, al 58', ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, lasciando il posto a Tomás Belmonte, tra la standing ovation del pubblico xeneize che scandiva il suo nome. Una scelta dettata da un calo di pressione dovuto al caldo torrido colombiano, con temperature superiori ai 35 gradi, e alla conseguente disidratazione.

LA PAURA - Nonostante ciò, al triplice fischio Paredes ha trovato le energie per alzare al cielo la coppa da capitano, sciogliendosi in lacrime sul campo insieme alla propria famiglia per celebrare un traguardo storico. Poco dopo, però, la festa ha lasciato spazio alla paura. Presentatosi ai microfoni di Dsports visibilmente esausto ed emozionato, il giocatore ha iniziato a ringraziare per il successo prima di volgere lo sguardo di lato e accasciarsi improvvisamente a terra in diretta televisiva. La regia ha subito staccato l'inquadratura sul campo, mentre lo staff medico interveniva tempestivamente per soccorrerlo.

TUTTO A POSTO - Fortunatamente l'allarme è rientrato nel giro di pochi minuti. Paredes si è ripreso rapidamente, ma è stato comunque trasportato in una clinica di Barranquilla per accertamenti precauzionali, facendo slittare di qualche ora il rientro della squadra in Argentina. A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato in conferenza stampa l'allenatore del Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena: "Aveva iniziato ad avvertire vertigini e un calo fisico già alla fine del primo tempo. Nell'intervallo sembrava essersi ripreso, ma dopo dieci minuti della ripresa faticava nei movimenti laterali ed è stato onesto nel chiedere il cambio. Al di là del fuoriclasse che è in campo, è un leader positivo che tira fuori il meglio da tutti".

IL POST - A spazzare via definitivamente ogni preoccupazione ci ha pensato lo stesso Paredes, pubblicando sui social una foto direttamente dalla clinica – ancora con la maglia del Boca indosso – accompagnata da un messaggio ironico per rassicurare i tifosi: "Sto bene; viva il Boca, oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi: è stato solo un giramento di testa dovuto a tutto quel vorticare!".