Paura per la moglie di Suso: due ladri hanno tentato di entrare in casa

Mentre Suso era in campo a Lisbona, a Siviglia due malintenzionati hanno provato a entrare nella sua abitazione: la moglie li ha messi in fuga.

Suso ce l'ha fatta: ha conquistato l' con il e, al contempo, ha allontanato i fantasmi della prima parte di stagione trascorsa al . Ma mentre lui era in campo, in la moglie del calciatore viveva momenti di autentica paura.

Come riportato da 'Marca', infatti, due ladri hanno tentato di entrare nell'abitazione di Suso. Senza riuscire nell'intento, fortunatamente: sono fuggiti dopo aver visto le luci accese e la presenza della moglie.

La donna, come rivela il quotidiano nella propria versione online, era sola in casa assieme ai due figlioletti di due e tre anni. Stava assistendo in televisione a Siviglia- , quando ha avvertito la presenza dei due ladri, e così ha acceso le luci del giardino. I malintenzionati, pensando che l'abitazione fosse vuota, hanno così fatto marcia indietro.

A Lisbona invece, il marito viveva una delle serate più belle della propria carriera calcistica. Prestazione così così dal punto di vista individuale, ma gioia immensa al fischio finale. Una gioia dal sapore di derby.