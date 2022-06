Paura per la Bulgaria: incidente in autobus in Georgia, Nedelev in ospedale

Brutta disavventura per la nazionale bulgara, in trasferta a Tbilisi, in Georgia, in vista della partita di Nations League in programma domani.

Il programma della Nations League prosegue con le gare del terzo turno. Tra le nazionali protagoniste della competizione continentale c'è anche la Bulgaria, protagonista di una brutta disavventura alla vigilia della sfida di Tbilisi contro la Georgia. Dopo aver raggiunto la capitale georgiana, la nazionale stava raggiungendo l'albergo con l'autobus quando il mezzo si è schiantato. A confermare la notizia è stata la federazione bulgara attraverso un comunicato ufficiale: "La nazionale ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l'hotel della squadra l'autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo". Dopo l'impatto, il calciatore classe 1993 del Botev Plovdiv e della Nazionale, Nedelev, è finito in ospedale per alcuni accertamenti: "Dopo la collisione il centrocampista Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto a esami clinici approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e dello staff della nazionale bulgara stanno bene". La Bulgaria ha conquistato due punti in tre gare nel Gruppo 4 della Lega C di Nations League. All'andata fu la Georgia - in testa a punteggio pieno dopo 270 minuti - a conquistare i tre punti con il risultato di 5-2.