Paura per Kovacevic in Grecia: spari davanti a casa sua

L’ex attaccante della Juventus Darko Kovacevic è stato vittima di un assalto di fronte alla sua abitazione: è stato trasportato in ospedale.

Attimi di terrore in Grecia per l'ex attaccante della Darko Kovacevic. Come raccontato dal sito greco 'Protothema', il 46enne serbo è stato vittima di un assalto di fronte alla sua abitazione.

I fatti si sarebbero svolti intorno alle 21 di martedì sera, le ore 20 italiane. Kovacevic stava rientrando a casa sua a Glifada, quando è stato preso di mira dagli spari di un malvivente a bordo di un'auto.

L'assalitore, ancora ignoto, sarebbe poi sceso dall'auto, mancando però l'ex attaccante, che nascondendosi è caduto a terra provocandosi un dolore al ginocchio. È stato immediatamente trasportato in ospedale.

La macchina è poi fuggita ed è stata ritrovata in aeroporto data alle fiamme. Ignoto l'assalitore, così come il movente. Kovacevic non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il serbo ha chiuso la sua carriera nell' , club del quale è stato anche dirigente. L'ultimo incarico è stato quello di direttore sportivo della .