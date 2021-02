Paura per Ancelotti: ladri in casa con la figlia presente

I malviventi hanno rubato la cassaforte dalla casa del tecnico dell'Everton. La figlia Katia era presente.

Carlo Ancelotti ha vissuto un venerdì sera complicato nella sua residenza di Crosby, vicino a Liverpool, nel Merseyside. Come ha riportato il ‘Daily Mail’, i ladri hanno fatto irruzione in casa sua.

L’allenatore dell’Everton non era in casa mentre i malviventi sono entrati in azione. In casa, invece, c’era la figlia Katia. Stando al resoconto della Polizia, sarebbe stata proprio lei a mettere in fuga i ladri.

Secondo il verbale delle forze dell’Ordine, l’allarme sarebbe suonato alle 18.35. Due uomini con impermeabile e passamontagna neri si sarebbero introdotti nell’abitazione, portando via la cassaforte.

Queste le dichiarazioni di uno dei portavoce della Polizia del Merseyside.