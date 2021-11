Paura nel ritiro dell'Olanda: Van Gaal cade dalla bici, ma andrà in panchina

Brutta disavventura per Louis Van Gaal, settantenne Ct dell'Olanda che ha rischiato di dover guardare la decisiva gara contro la Norvegia davanti alla tv.

Van Gaal era uscito per fare un giro in bici nelle vicinanze dell'hotel che ospita la squadra ma è caduto facendosi male all'anca, una volta trasportato prontamente in ospedale gli esami hanno per fortuna escluso problemi seri anche se il Ct ha dovuto dirigere l'allenamento di lunedì sopra un carrellino da golf.

Nonostante lo spiavevole incidente, Van Gaal sarà quindi regolarmente al suo posto sulla panchina dell'Olanda per guidare la nazionale Orange ai Mondiali di Qatar 2022.

"Fisicamente non sono al top ma il cervello funziona ancora. Ho un po' di dolore, per quel motivo ero sul passeggino ma posso fare tutto e ho preparato la partita come avrei fatto in ogni caso".

Van Gaal peraltro non è nuovo a questo genere di incidenti dato che quando allenava l'AZ nel 2007 rimediò la rottura di perone e caviglia dirigendo diversi allenamenti nello stesso modo.