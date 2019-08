Paura in Olanda: una parte del tetto dello stadio dell'AZ Alkmaar crolla sugli spalti

Ha suscitato grande paura e incredulità quanto accaduto quest'oggi all'AFAS Stadion di Alkmaar. Una parte del tetto sopra una delle due tribune dell'impianto, infatti, costruito nel 2016 e in grado di ospitare 17 mila spettatori, ha ceduto a causa dei forti venti che hanno colpito la zona ed è crollato sugli spalti.

Il club ha documentato l'accaduto con delle foto pubblicate sui propri profili social. fortunatamente al momento dell'incidente lo stadio era completamente vuoto e il crollo di una parte della copertura non ha causato vittime o feriti.

Il D.g. del club olandese, Robert Eenhoorn, ha parlato in conferenza stampa di quanto accaduto.

"Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non abbia causato feriti. Comunque nessuna gara verrà giocata nell'impianto finché non avremo la certezza che sarà tutto in sicurezza".