Paura in Colombia durante Medellin-Millonarios: i tifosi lanciano un coltello in campo

Durante il match tra Independiente Medellin e Millonarios i tifosi hanno lanciato un coltello in campo. Nessun giocatore è stato colpito.

Sono stati vissuti attimi di paura allo stadio Atanasio Girardot di Medellin nella tarda serata di sabato, durante la sfida tra l'Independiente e i Millonarios, gara valida per la massima divisione colombiana.

Sul finale della partita, dopo il goal di Zapata che ha deciso la sfida in favore dei Millonarios (club che ha giocato la partita in trasferta), i tifosi di casa hanno lanciato un coltello in campo, caduto vicino ai giocatori ospiti che esultavano.

Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. È caduto vicino a David Macalister Silva, centrocampista dei Millonarios, che ha raccolto l'oggetto e lo ha mostrato all'arbitro, che lo ha messo in sicurezza.

¡PREOCUPACIÓN! La imagen de Silva sosteniendo el cuchillo que cayó en el Atanasio durante el juego entre Medellín y Millonarios sigue siendo alarmante. Más porque se suma a las jeringas con sangre que lanzaron en la fecha pasada los hinchas del DIM. ¿Cuál debe ser la sanción? pic.twitter.com/qHfKk5JPFF — Balón Dividido (@BD_ESPN) September 22, 2019

Non è la prima volta che i tifosi dell'Indipendiente lanciano oggetti pericolosi in campo: in passato sono stati protagonisti di un lancio di siringhe piene di sangue e durante questa stagione si sono resi protagonisti di varie risse fuori dagli stadi colombiani.