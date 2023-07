L'estremo difensore del PSG è stato legato e spogliato dai malviventi: portato via un bottino da 500mila euro.

Notte tremenda per Gigio Donnarumma. Come riportato da ACTU17 e AFP, il portiere del PSG è stato rapinato nella propria abitazione nella notte fra giovedì e venerdì.

I malviventi si sono introdotti nella sua abitazione, immobilizzando e spogliando sia lui che la compagna, e portandosi via un bottino da circa mezzo milione di euro.

Dopo l'accaduto, Donnarumma e la compagna, Alessia Elefante, si sono rifugiati in un vicino albergo, dove è arrivata anche la polizia che ha scortato la coppia in ospedale per le cure del caso.

Un episodio decisamente da dimenticare per Donnarumma, che si appresta a vivere la sua terza stagione nella capitale francese.