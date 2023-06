Niente promozione in Serie B per il Foggia: spari contro l'auto del capitano Di Pasquale

L’episodio è avvenuto la scorsa notte, a poche ore dalla sconfitta di Lecco nel ritorno della finale playoff, all’esterno dello stadio Zaccheria.

La sconfitta per 3-1 nel ritorno della finale playoff per la promozione in Serie B ha lasciato tanto amarezza nel Foggia. Dopo il k.o all’andata, allo stadio Zaccheria, per 2-1, la squadra di Delio Rossi non è riuscita a ribaltare la situazione ed è uscita sconfitta anche nel secondo round allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Nella notte, però, un episodio increscioso è accaduto nella città di Foggia, proprio nei pressi dello stadio Zaccheria. Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati sparati ieri notte contro l'automobile di Davide Di Pasquale, difensore e capitano dei ‘Satanelli’.

La Jeep Renegade del calciatore era parcheggiata proprio fuori l’impianto che ospita le gare casalinghe del Foggia.

Gli agenti della Digos della Questura di Foggia stanno già indagando sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati tre i colpi contro la carrozzeria del mezzo mentre due sono stati sparati contro il finestrino del lato del guidatore che è stato completamento distrutto.